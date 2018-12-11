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Семин объяснил нехваткой опыта неудачу "Локомотива" в Лиге чемпионов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин после поражения от немецкого "Шальке 04" назвал закономерным итог выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

"Мы получили громадный опыт. После того, как в Лиге чемпионов нас не было 14 лет, мы поняли, что здесь нужно бороться до конца. Может, была усталость, может, потеряли концентрацию. Мы проиграли. Поздравляю "Шальке-04" с выходом в следующую стадию. Все очень закономерно. Пожелаем им удачи. А нам, может, не хватило того опыта, которого у нас и не было" – приводит слова Семина "Чемпионат".

В среду "Локомотив" со счетом 0:1 уступил в Гельзенкирхене команде "Шальке 04", пропустив гол в компенсированное ко второму тайму время. Московский клуб набрал 3 очка, остался на последнем, четвертом месте в группе D и выбыл из еврокубков

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Локомотив, ФК Шальке 04, Юрий Семин

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