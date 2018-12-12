Что случилось этой ночью: среда, 12 декабря

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Стрельба в Страсбурге, образцы поврежденной обшивки "Союза"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Неизвестный открыл стрельбу в центре Страсбурга, три человека погибли. Стрелявший скрылся с места преступления на такси, и полиция не может его отыскать.

- Российские космонавты взяли фрагменты обшивки и противометеоритной сетки с корабля "Союз". Образцы понадобятся для расследования причин разгерметизации.

- На Украине вступил в силу закон о прекращении Договора о дружбе с Россией. По закону Договор прекратит действие только в апреле следующего года.

- Московский "Локомотив" выбыл из розыгрыша еврокубков этого сезона, проиграв в гостях немецкому "Шальке 04".

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