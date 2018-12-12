Велокоманда Team Sky из-за ухода спонсора сменит название или прекратит существование

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Британская телевещательная компания Sky после 2019 года прекратит спонсировать велокоманду Team Sky, сообщается на сайте команды.

Сезон-2019 станет для Team Sky последним, в котором она будет выступать под этим названием. С 2020 года она будет выступать под новым названием – если сможет найти спонсора для обеспечения финансирования.

"На данный момент я хотел бы поблагодарить всех гонщиков и сотрудников Team Sky, прошлых и настоящих, и прежде всего фанатов, которые поддержали нас в этом приключении", - приводятся слова генерального менеджера команды Дэйва Брэйлсфорда.

"Мы еще не закончили. Впереди у нас еще один захватывающий год гонок, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы добиться большего успеха с Team Sky в 2019 году", - сказал Брэйлсфорд.

Команда Team Sky основана в 2009 году, а спустя год стала участвовать в профессиональных гонках. В 2012 году ее гонщик Брэдли Уиггинс выиграл супервеломногодневку "Тур де Франс", с 2013 по 2017 годы это четырежды сделал другой ее гонщик, Крис Фрум. В нынешнем году гонка покорилась Герайнту Томасу, также выступающему за Team Sky.

Всего за время существования команды на ее счету 322 победы в различных гонках.

За команду Team Sky с 2018 года выступает россиянин Павел Сиваков.