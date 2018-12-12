Футболист "Спартака" Жиго опроверг сведения о своем задержании в "Шереметьево" с элитными часами

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Защитник московского ФК "Спартак" француз Самуэль Жиго не подтвердил информацию о том, что он был задержан в московском аэропорту "Шереметьево" за перевозку не декларированных элитных часов.

"Фейк", - написал спортсмен в инстаграме, приложив к сообщению скриншот с публикацией о его задержании.

Ранее СМИ сообщали, что Жиго был задержан в аэропорту при прилете из Рима. При досмотре в его багаже нашли две коробки от элитных часов. Их он не задекларировал, в результате чего на него, якобы, был составлен административный протокол.

25 летний Жиго перешел в "Спартак" из бельгийского "Гента" летом нынешнего года. В составе московского клуба провел несколько матчей, вскоре был травмирован, перенес операцию и восстанавливается до сих пор.