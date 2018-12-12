Президент Международной федерации хоккея Фазель не войдет в состав руководства КХЛ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко исключил вхождение в состав руководителей лиги главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля.

"По поводу слухов о том, что Фазель займет позицию в КХЛ, которые распространило одно канадское СМИ. Мы уважаем господина Фазеля, он, как действующий президент международной федерации явно не будет рад таким вопросам - особенно потому, что предстоит переизбрание президента федерации, может, он сам захочет остаться. Такие разговоры у нас с ним не ведутся", - сказал Чернышенко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Рене Фазель может получить высокий пост в руководстве КХЛ.