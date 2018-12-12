Аудиторы ВАДА положительно оценили работу РУСАДА по восстановлению членства

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли после окончания аудита Российского антидопингового агентства положительно оценил проведенную работу по восстановлению членства РУСАДА, сообщает пресс-служба ВАДА в среду.

"Этот аудит является еще одной важной вехой на пути к тому, чтобы РУСАДА стала полностью доверенным антидопинговым партнером. Была проделана огромная работа, чтобы РУСАДА обладала необходимыми знаниями, хорошей практикой и независимостью", - заявил Ниггли.

"Создание сильной РУСАДА очень важно для чистого спорта. Аудиторская команда определит все необходимые корректирующие действия, которые после внедрения РУСАДА приведут к улучшению антидопинговой программы", - добавил он.

11 и 12 декабря группа экспертов из ВАДА провела аудит Российского антидопингового агентства.