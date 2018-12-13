Австрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинга

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Австрийская полиция предъявила обвинения нескольким российским биатлонистам, а также тренерам, врачам и массажистам в нарушении антидопинговых правил, сообщил спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

"Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция! Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году. В Австрии это уголовное преступление. Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции", - написал Губерниев в инстаграме.

В списке фигурируют имена биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Ирины Старых, Алексея Волкова, тренера Александра Касперовича, врачей Артема Крынцилова, Евгения Шутова, массажистов Александра Селявкина, Дмитрия Топычканова.

В настоящее время сборная России по биатлону находится в австрийском Хохфильцене, где готовится ко второму этапу Кубка мира. Шипулин не вошел в состав команды на второй этап, равно как не участвовал и в первом этапе.