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Австрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинга

Как сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, обвинения предъявлены Антону Шипулину, Александру Логинову, Евгению Гараничеву и ряду других

Австрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинга
Антон Шипулин
Фото: Reuters

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Австрийская полиция предъявила обвинения нескольким российским биатлонистам, а также тренерам, врачам и массажистам в нарушении антидопинговых правил, сообщил спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

"Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция! Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году. В Австрии это уголовное преступление. Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции", - написал Губерниев в инстаграме.

В списке фигурируют имена биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Ирины Старых, Алексея Волкова, тренера Александра Касперовича, врачей Артема Крынцилова, Евгения Шутова, массажистов Александра Селявкина, Дмитрия Топычканова.

Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

В настоящее время сборная России по биатлону находится в австрийском Хохфильцене, где готовится ко второму этапу Кубка мира. Шипулин не вошел в состав команды на второй этап, равно как не участвовал и в первом этапе.

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Теги: биатлон, допинг

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