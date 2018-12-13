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В СБР подтвердили посещение австрийской полицией российских биатлонистов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Австрийская полиция действительно была в расположении сборной России по биатлону, подтвердили в пресс-службе Федерации биатлона России.

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"Полиция была в расположении команды", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе в четверг.

Собеседник агентства отметил, что пока других комментариев нет.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев написал в инстаграме, что в расположение сборной нагрянула австрийская полиция, предъявив обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году биатлонистам Антону Шипулину, Ирине Старых, Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Алексею Волкову, тренеру Александру Касперовичу, врачам Артему Крынцилову, Евгении Шутовой, массажистам Александру Селявкину, Дмитрию Топычканову.

Сборная России по биатлону находится в австрийском Хохфильцене, где готовится ко второму этапу Кубка мира.

В посольстве России в Австрии уже заявили, что разбираются в сложившейся ситуации. "Будем разбираться в этой ситуации, так как необходимо составить полную картину. Мы в срочном порядке запрашиваем официальную информацию у австрийских правоохранительных органов", - заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Люблинский, слова которого приводятся на странице диппредставительства в фейсбуке.

По словам дипломата, посольство России в Австрии каких-либо официальных обращений или запросов по данной ситуации не получало.

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Теги: биатлон, Австрия

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