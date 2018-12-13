Посольство РФ запросило у прокуратуры Австрии официальную информацию по российским биатлонистам

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российская сторона запросила у генпрокуратуры Австрии официальную информацию в связи с действиями Вены в отношении российских биатлонистов, сообщили в четверг в посольстве РФ в Австрии.

"Находимся в контакте и с нашей командой, и Министерством спорта России. Представитель посольства выехал в Хохфильцен, чтобы оказывать необходимое содействие на месте. Запросили у гепрокуратуры Австрии официальную информацию. Связались с руководством МВД Австрии. По существу вопроса делать какие-либо комментарии преждевременно. Разбираемся", - заявил журналистам пресс-секретарь российской дипмиссии Булат Хайдаров.

Ранее стало известно, что в расположение сборной нагрянула австрийская полиция, предъявив обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году биатлонистам Антону Шипулину, Ирине Старых, Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Алексею Волкову, тренеру Александру Касперовичу, врачам Артему Крынцилову, Евгении Шутовой, массажистам Александру Селявкину, Дмитрию Топычканову.

Сборная России по биатлону находится в австрийском Хохфильцене, где готовится ко второму этапу Кубка мира.

Министерство спорта России вместе с Союзом биатлонистов России и МИД разбираются в обстоятельствах ночного визита австрийской полиции в отель в Хохфильцене, где живут российские биатлонисты на время этапа Кубка мира, заявил министр спорта Павел Колобков.

"В настоящее время известно, что полиция Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов и специалистов сборной. Им предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, который прошел в Австрии в 2017 году. При этом за прошедшие годы ни организаторы того чемпионата мира, ни соответствующие антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли. Все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю", - цитирует в четверг Колобкова пресс-служба Минспорта.