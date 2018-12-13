30 сборных выступят на этапе чемпионата Европы по волейболу на снегу в Москве

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - С 20 по 22 декабря 2018 года в Москве впервые пройдет российский этап чемпионата Европы по волейболу на снегу.

"Впервые более 30 команд сыграют по новым правилам: в каждой команде теперь будет не два, а три человека. Среди участников представители ведущих европейских стран, а также команды из США и Бразилии, получившие специальные приглашения и подтвердившие свой визит", - говорится в сообщении пресс-службы турнира.

Российские спортсмены заявили о высоких целях в данном виде спорта.

"Снежный волейбол – точка роста для "пляжников" и возможность покорить новые горизонты. Для нас этот этап чемпионата Европы – принципиально важный турнир: наши соотечественники стали победителями предыдущего чемпионата, и мы намерены сохранить титул за россиянами. Нас устроит только победа", – сказал Константин Семенов, участник команды по пляжному волейболу, призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Олимпийских игр в Лондоне.

Россияне неоднократно становились призерами различных этапов Евротура и выиграли первый в истории чемпионат Европы.

Чемпионат Европы по волейболу на снегу будет проходить в Центре пляжных видов спорта "Динамо".