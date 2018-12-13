Сборная России по хоккею победила Швецию в матче Кубка Первого канала

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России обыграли Швецию в матче Кубка Первого канала, второго этапа Евротура.

Встреча закончилась серией буллитов, счет 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)в пользу россиян. В их составе дважды отличился Михаил Григоренко, один раз - Владислав Гавриков. У шведов шайбы забросили Том Нильссон и Клас Дальбек.

Кубок Первого канала проходит с 13 по 16 декабря в Москве и Петербурге. По традиции одна из встреч будет вынесенной: игра Финляндия – Чехия состоится в финском Тампере.

15 декабря Россия сыграет с Чехией (начало - 15:45 мск), 16 декабря – с Финляндией (17:00). Игра россиян с Финляндией состоится на поле стадиона "Санкт-Петербург", домашнего для футбольного клуба "Зенит".

На Кубке Карьяла, первом этапе Еврохоккейтура, россияне заняли первое место.