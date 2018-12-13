Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - По итогам группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, матчи заключительного тура которого прошли во вторник и среду, стали известны все участники плей-офф.

В 1/8 финала вышли "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Боруссия", "Шальке 04", "Бавария" (все - Германия), "Атлетико", "Барселона", "Реал" (все – Испания), "Пари Сен-Жермен", "Лион" (оба - Франция), "Рома", "Ювентус" (оба - Италия), "Порту" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды). Эти команды заняли первое-второе места в своих группах.

Восемь команд, финишировавшие в своих группах на третьем месте, продолжат турнирный путь в 1/16 финала Лиги Европы. Это "Интер", "Наполи" (оба - Италия), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Бенфика" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Виктория" (Чехия), "Валенсия" (Испания).

Остальные восемь команд выбыли из дальнейшей борьбы. Среди них – московские "Локомотив" и ЦСКА, занявшие в своих группах четвертое место.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдет 17 декабря. 13 декабря определится состав всех участников весенней стадии Лиги Европы.