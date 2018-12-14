Спорт КХЛ-2018/19

Экс-футболист Савин подписал контракт с ХК "Ак Барс"

34-летний форвард будет выступать в Казани под номером 99, сообщила пресс-служба хоккейного клуба

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Бывший футболист, а ныне - телеведущий Евгений Савин будет выступать за хоккейный клуб "Ак Барс", сообщает пресс-служба казанцев в пятницу.

34-летний игрок будет выступать на позиции нападающего под игровым номером "99".

"Мне пора вернуться в большой спорт, КХЛ – это очень крутой вызов. Я прилетел в Казань, чтобы показать, что реально могу конкурировать с хоккеистами. До футбола я занимался хоккеем в Сибири, в Тобольске, так что умею стоять на коньках", - приводятся слова Савина.

"Я позвонил в клуб, спросил, не нужно ли усиление. "Ак Барс" согласился, и я очень рад, что мне дают шанс. Главное – не убиться на первой же тренировке, и чтобы тренерский штаб доверил бы мне хотя бы пять минут. Забить гол тоже важно", - сказал Савин.

Савин - профессиональный футболист, в своей карьере он выступал за московский "Локомотив", "Анжи", "Химки", "Амкар", "Крылья Советов", "Урал", "Арсенал", "Луч-Энергия", "Тюмень". Также Савин играл за молодежную сборную России по футболу.

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Теги: хоккей, ХК АК Барс

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