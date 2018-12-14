Главные новости
ЭкономикаБанк России повысил ключевую ставку до 7,75%В миреЛукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в РоссиюВ РоссииПесков заявил, что в РФ не будут менять ход дела украинских моряков из-за позиции США 
Спорт

Российский пловец Колесников выиграл золото ЧМ на дистанции 100 м

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Клемент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на чемпионате мира по плаванию в короткой воде в китайском Ханчжоу.

Его результат - 50,63 секунды.

Вторым стал итальянец Марко Орси (51,03), а третьим - японец Хиромаса Фудзимори (51,53).

Еще одну медаль завоевали российские пловцы Владимир Морозов, Евгений Седов, Иван Кузьменко, Евгений Рылов в эстафете 4 по 50 м, где они стали вторыми (1 минуту 22,22 секунды).

Золото выиграли американцы (1. 21,80), бронзу - итальянцы (1.22,90).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: плавание, Китай

Новости по теме

Спорт
Экс-футболист Савин подписал контракт с ХК "Ак Барс"Экс-футболист Савин подписал контракт с ХК "Ак Барс"
Спортсмен и телеведущий рассказал, что его приняли в команду по телефонному звонкуПодробнее
 Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФАОпределились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА
Разнообразие судеб: ЦСКА разгромил "Реал" и выбыл из еврокубков, тогда как "Краснодар" крупно уступил "Севилье" и вышел в плей-офф ЛЕПодробнее
 "Зенит" уступил "Славии" в Лиге Европы"Зенит" уступил "Славии" в Лиге Европы
Но на турнирных перспективах российского клуба это не отразилось: ранее он уже обеспечил себе выход в плей-офф с первого места в группеПодробнее
 "Краснодар" вышел в плей-офф Лиги Европы, "Спартак" выбыл из турнира"Краснодар" вышел в плей-офф Лиги Европы, "Спартак" выбыл из турнира
В последнем туре группового этапа "Краснодар" со счетом 0:3 уступил "Севилье", "Спартак" со счетом 0:2 проиграл "Вильярреалу"Подробнее
"Вильярреал" - "Спартак". Онлайн"Вильярреал" - "Спартак". Онлайн
Во втором тайме "Спартак" проигрывает с разницей в два мячаПодробнее
 Прокуратура установила нарушения при расследовании дела Мамаева и КокоринаПрокуратура установила нарушения при расследовании дела Мамаева и Кокорина
"Иную оценку, как взять и прекратить уголовное преследование по эпизоду в кафе, там дать невозможно", - сказал адвокат Мамаева Игорь БушмановПодробнее
 Артем Дзюба признан футболистом года по версии РФСАртем Дзюба признан футболистом года по версии РФС
В тройку лучших вошли Игорь Акинфеев и Марио ФернандесПодробнее
 Заподозренный в употреблении допинга биатлонист Логинов выложил результаты пробЗаподозренный в употреблении допинга биатлонист Логинов выложил результаты проб
Минспорта и МИД прокомментировали ночной визит австрийской полиции к российским биатлонистамПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 13 декабря6 фото
13 декабря
Фотохроника 13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре6 фото
13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
ЭкономикаБанк России повысил ключевую ставку до 7,75%В миреЛукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в РоссиюВ РоссииПесков заявил, что в РФ не будут менять ход дела украинских моряков из-за позиции США В РоссииМинздрав РФ начал готовить закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 годаВ РоссииИсточник допустил, что итоги исследований в связи с дыркой на "Союзе МС-09 засекретятВ РоссииЧисло заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской России

"Аэрофлот" получит 4,6 млрд рублей за перевозку первых лиц страны в 2019 году

Адвокат не исключил завершения расследования по делу Кокорина и Мамаева до конца года

Российский скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира в Германии

Россиянин Морозов выиграл золото ЧМ в заплыве на 50 м вольным стилем

В Минприроды предупредили о возможном дефиците алмазов в России

УЕФА назвал лучшего игрока шестого тура Лиги чемпионов

В Париже опровергли заявления ИГ о его связях со страсбургским стрелком

Россия не будет восстанавливать смертную казнь в случае выхода из ПАСЕ

В Минздраве пока не определились с закупками лекарств для ВИЧ-инфицированных

Москалькова сочла полезным закон о "неуважительных публикациях" в интернете

Лукашенко ответит Брижит Бардо на письмо о защите бездомных животных

Президент Белоруссии заявил о возможной встрече с российским коллегой 25 декабря

"Балтика" предложила Игнашевичу пост главного тренера команды

В Минобороны РФ назвали дилетантским отзыв Госдепа США о Ту-160

В Минобороны РФ назвали дилетантским отзыв Госдепа США о Ту-160По мнению Игоря Конашенкова, российские ракетоносцы можно назвать "музейными экспонатами" только из восхищения Подробнее

Лукашенко отказался отменять смертную казнь в Белоруссии

В Минфине назвали хорошей идею о передаче Связь-банка от ВЭБа Промсвязьбанку

Девочка, снявшая на телефон избиение до смерти инвалида на Урале, проведет 1,5 года в спецучреждении

Лукашенко заявил, что не ставит вопрос платы за российские базы в Белоруссии

Российский пловец Колесников выиграл золото ЧМ на дистанции 100 м

В Минздраве решили исследовать современных "цифровых" детей

В Минздраве решили исследовать современных "цифровых" детейВ министерстве заявили, что межпоколенческий разрыве с поколением "аналоговых" родителей все больше усиливается Подробнее

Автомобили подмосковных таксистов‐нарушителей будут эвакуировать

1,2 тыс. клиентов "Жемчужной реки" вернулись в РФ 12-14 декабря

Лукашенко назвал НАТО на Украине меньшей угрозой, чем "отмороженные нацмены с ружьем"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');