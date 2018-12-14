Российский пловец Колесников выиграл золото ЧМ на дистанции 100 м

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Клемент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на чемпионате мира по плаванию в короткой воде в китайском Ханчжоу.

Его результат - 50,63 секунды.

Вторым стал итальянец Марко Орси (51,03), а третьим - японец Хиромаса Фудзимори (51,53).

Еще одну медаль завоевали российские пловцы Владимир Морозов, Евгений Седов, Иван Кузьменко, Евгений Рылов в эстафете 4 по 50 м, где они стали вторыми (1 минуту 22,22 секунды).

Золото выиграли американцы (1. 21,80), бронзу - итальянцы (1.22,90).