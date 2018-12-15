"Реал" после разгрома от ЦСКА победил "Райо Вальекано" в чемпионате Испании

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты мадридского "Реала" добились победы над "Райо Вальекано" в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Результат противостояния – 1:0 в пользу "Реала", в составе которого на 13-й минуте отличился Карим Бензема.

"Реал" набрал 29 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Райо Вальекано" находится на предпоследнем, 19-м месте – 10 баллов.

Матч прошел на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, где в среду "Реал" потерпел поражение от московского ЦСКА со счетом 0:3 в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.