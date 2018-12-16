Швеция выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сборная Швеции по биатлону мужской эстафеты (4х7,5 км), прошедшей в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира.

Шведская команда, в составе которой выступили Пеппе Фемлинг, Мартин Понмилуома, Торстейн Стенерсен и Себастьяан Самуэльссон, преодолела дистанцию за 1 час 16 минут 10,6 секунды. На счету победителей пять неточных выстрелов.

Второе место заняла сборная Норвегии, отставшая от Швеции на 3,6 секунды. Норвежцы допустили семь промахов.

Бронзу завоевала команда Германии, отставание которой от первого места составило 28,8 секунды. При этом у немцев шесть промахов плюс один штрафной круг.

Сборная России финишировала пятой, допустив 10 неточных выстрелов и отстав от первого места на 52,7 секунды. В ее составе выступили Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.