Спорт

Сборная Италии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Российская команда финишировала четвертой

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Женская сборная Италии по биатлону финишировала первой в эстафете 4х6 км, прошедшей в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира.

Итальянская команда, в составе которой выступили Лиза Виттоцци, Алексия Рунгальдьер, Доротея Вирер и Федерика Санфилиппо, преодолела дистанцию за 1 час 10 минут 58,7 секунды. На счету итальянок три неточных выстрела.

Второе место заняла сборная Швеции: допустив восемь неточных выстрелов, она отстала от первого места на 8,4 секунды.

На третьем месте разместилась команда Франции, отставшая от Италии на 11,8 секунды (девять промахов).

Сборная России оказалась четвертой: у нее шесть промахов и 47,2 секунды отставания от Италии. Российскую команду представили Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Валерия Васнецова и Ирина Старых.

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Теги: биатлон

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