Уле Гуннар Сульшер стал и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Бывший нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер назначен в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба МЮ.

Сообщается, что он "приступит к работе немедленно, пока клуб ищет нового главного тренера на постоянной основе".

Накануне "Манчестер Юнайтед" объявил об отставке с поста главного тренера португальца Жозе Моуриньо, который возглавлял манкунианцев на протяжении последних двух с половиной лет.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает лишь шестую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги, на 19 очков отставая от лидирующего "Ливерпуля", который обыграл их со счетом 3:1 в воскресенье 16 декабря.

Под руководством Моуринью МЮ выиграл Кубок Англии и Лигу Европы.

Что касается Сульшера, он играл за МЮ с 1996 по 2007 год, забил 126 голов в 366 матчах. В 2008 году возглавил резервную команду МЮ, после чего тренировал норвежский "Мольде", валлийский "Кардифф Сити".