Мосгорсуд рассмотрит жалобу ОКР на решение по бобслеисту Зубкову

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция Мосгорсуда в понедельник рассмотрит жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на решение по иску президента Федерации бобслея России Александра Зубкова.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, заседание запланировано на 10:00 по московскому времени.

В жалобе ОКР просит отменить вынесенное решение и отказать спортсмену.

21 ноября первая инстанция Мосгорсуда частично удовлетворила иск Зубкова о признании недействительным в РФ решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в его отношении, таким образом, восстановив его в России в статусе олимпийского чемпиона.

Как пояснили позже в суде, данное решение никак не относится к разрешению вопроса о возвращении или невозвращении Зубковым олимпийских медалей.

"Суд не рассматривал и не выносил решения по вопросам изъятия или возвращения олимпийских медалей, признания Зубкова лишенным права на получение аккредитации на Олимпийских зимних играх 2018 года, указав, что эти выводы CAS требуют принудительного исполнения", - сказали в Мосгорсуде.

Там отметили, что обжаловать положения, требующие принудительного исполнения, возможно в ином порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом (ГПК) РФ.

Со своей стороны в пресс-службе ОКР сообщили, что решение Мосгорсуда в том числе нарушает условия Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год).

В ОКР отметили, что решение Мосгорсуда "может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в составе Олимпийской команды России и под флагом Российской Федерации уже в 2020 года в Токио".

Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что уже обратились с просьбой о возвращении Зубковым олимпийского "золота". Спортсмен заявил, что никакого требования об этом еще не получал.