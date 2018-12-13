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Бобслеиста Зубкова временно отстранили из-за нарушений антидопинговых правил на ОИ-2014

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение временно отстранить президента Федерации бобслея России, двукратного чемпиона Игр 2014 года Александр Зубкова из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Кроме этого, отстранены Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

"Спортсмены, соответственно, официальные лица и Федерация бобслея России были проинформированы о временной приостановке", - говорится в сообщении.

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Дисциплинарная комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав две его золотые медали на ОИ в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. CAS поддержал решение об аннулированнии результатов Зубкова в Сочи, но заменил пожизненное отстранение от Игр на пропуск ОИ-2018. Зубков это решение не обжаловал, однако подал жалобу в российский суд.

21 ноября Мосгорсуд удовлетворил иск Зубкова о признании недействительным в РФ решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в его отношении, таким образом восстановив его в России в статусе олимпийского чемпиона.

6 декабря Олимпийский комитет России подал жалобу на это решение, объяснив его получением от МОК уведомления "с просьбой оказать содействие и предпринять необходимые юридические меры для того, чтобы обеспечить приведение в исполнение решения Спортивного арбитражного суда".

ОКР, в частности, выразил опасения, что решение Мосгорсуда "может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в составе Олимпийской команды России и под флагом Российской Федерации уже в 2020 г. в Токио".

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Теги: бобслей, Александр Зубков

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