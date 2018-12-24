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Российский вратарь Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Вратарь "Коламбуса" россиянин Сергей Бобровский вошел в тройку лучших игроков дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Как сообщается на сайте НХЛ, он признан второй звездой дня. В матче против "Нью-Джерси" он отразил все 39 бросков по своим воротам, а "Коламбус" добился победы со счетом 3:0.

Лучшим игроком признан финский нападающий "Каролины" Себастьян Ахо, набравший 4 (2+2 по системе "гол+пас") очка в игре с "Бостоном". Результативная игра Ахо помогла его команде победить со счетом 5:3.

Третьей звездой признан канадско-американский форвард "Сан Хосе" Джо Торнтон, отметившийся результативной передачей в игре с "Аризоной". Этот матч выиграла "Аризона" (4:3), победитель определился в серии буллитов.

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Теги: хоккей, НХЛ

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