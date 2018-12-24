Спорт Допинг в российском спорте

Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы ОКР на решение по бобслеисту Зубкову

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд перенес до начала января заседание по жалобе Олимпийского комитета России (ОКР) на решение по иску президента Федерации бобслея России Александра Зубкова, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Судебная коллегия, совещаясь на месте, определила: отложить рассмотрение на 11 января в 12:00 для дополнительного изучения материалов дела", - огласила решение судья в понедельник.

Дисциплинарная комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав две его золотые медали на ОИ в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. CAS поддержал решение об аннулированнии результатов Зубкова в Сочи, но заменил пожизненное отстранение от Игр на пропуск ОИ-2018. Зубков это решение не обжаловал, однако подал жалобу в российский суд.

21 ноября Мосгорсуд удовлетворил иск Зубкова о признании недействительным в РФ решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в его отношении, таким образом восстановив его в России в статусе олимпийского чемпиона.

6 декабря Олимпийский комитет России подал жалобу на это решение, объяснив его получением от МОК уведомления "с просьбой оказать содействие и предпринять необходимые юридические меры для того, чтобы обеспечить приведение в исполнение решения Спортивного арбитражного суда".

ОКР, в частности, выразил опасения, что решение Мосгорсуда "может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в составе Олимпийской команды России и под флагом Российской Федерации уже в 2020 г. в Токио".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Александр Зубков, бобслей, Мосгорсуд

Новости по теме

Спорт
Россия определилась с составом сборной фигуристов на чемпионат ЕвропыРоссия определилась с составом сборной фигуристов на чемпионат Европы
Евгения Медведева вошла в нее в качестве запаснойПодробнее
 "Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов"Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов
В финальном матче, который прошел в Абу-Даби, он переиграл клуб "Аль-Айн" из ОАЭПодробнее
 Россиянин Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлонуРоссиянин Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
В тройке сильнейших он разместился между братьями Бе из НорвегииПодробнее
 Кокорину и Мамаеву предъявлено обвинение в окончательной редакцииКокорину и Мамаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции
По одному из эпизодов следствие переквалифицировало обвинениеПодробнее
ЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Теперь он уступил "Йокериту"Подробнее
 Мутко покинул пост президента РФСМутко покинул пост президента РФС
До февраля 2019 года и. о. президента организации будет глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей ПрядкинПодробнее
 Ибрагимович продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"Ибрагимович продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"
Соглашение рассчитано на 2019 годПодробнее
 Полиция Австрии отказалась от претензий к российским биатлонистамПолиция Австрии отказалась от претензий к российским биатлонистам
Спортсмены могут продолжать выступления на международных соревнованияхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииКосмонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"В РоссииВ ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогахВ РоссииВ "Роскосмосе" оценили финансовое положение госкорпорации как тяжелоеВ РоссииРоссияне назвали главными событиями года пенсионную реформу и открытие Крымского мостаВ миреПриказ о выводе американских войск из Сирии уже подписанКультураСергей Юрский попал в больницу

Лукашенко заявил, что Москва отвергла все предложения Минска по компенсации за налоговый маневр

Экс-премьер Пакистана Шариф приговорен к семи годам тюрьмы за коррупцию

Названы лауреаты очередной недели КХЛ

Восстановлена пострадавшая от поджога часовня на востоке Москвы

Матвиенко предложила определить дату единого дня голосования с помощью соцопросов

Генпрокуратура заявила о росте коррупции и взяточничества в России

Аэропорт "Внуково" в Москве будет назван в честь Туполева

В ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогах

В ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогахГлава инспекции Михаил Черников уточнил, что при подготовке поправок к КоАП будут учитываться итоги соцопроса Подробнее

Матвиенко допустила возможность провокаций со стороны Киева в Донбассе

Собянин пообещал решить проблему парковок возле московских больниц

Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы ОКР на решение по бобслеисту Зубкову

Сенаторы предложили сократить максимальный срок ареста подследственных

Сенаторы предложили сократить максимальный срок ареста подследственныхПо словам Валентины Матвиенко, новый закон предполагает, что года достаточно для завершения следствия Подробнее

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 25 декабря

Ревнивый москвич напал на бывшую девушку и ее нового возлюбленного, а затем покончил с собой

Пожарные спасли французского Рождественского деда

Ученые выяснили, что жизнь при постоянном освещении приводит к набору массы тела

Фернандиньо отказался возвращаться в сборную Бразилии из-за угроз во время ЧМ-2018

Google не стал обжаловать штраф в 500 тыс. рублей от Роскомнадзора

После пожара в приюте для животных в нижегородской деревне возбудили дела

Космонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"

Космонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"Они подтвердили, что дыра была просверлена изнутри корабля Подробнее

Турецкие полицейские перехватили крупную партию экстази

Глава Минкомсвязи пообещал разобраться с тенденцией подорожания услуг связи

Система раннего оповещения о цунами в Индонезии перестала работать с 2012 года

Дрофа объявлена птицей 2019 года в Казахстане

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в I квартале 2019 года

Бельгийские ученые подсчитали, что богатые живут на девять лет дольше бедных

Житель Тулы незаконно прописал у себя 250 иностранцев

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');