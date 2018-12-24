Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы ОКР на решение по бобслеисту Зубкову

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд перенес до начала января заседание по жалобе Олимпийского комитета России (ОКР) на решение по иску президента Федерации бобслея России Александра Зубкова, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Судебная коллегия, совещаясь на месте, определила: отложить рассмотрение на 11 января в 12:00 для дополнительного изучения материалов дела", - огласила решение судья в понедельник.

Дисциплинарная комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав две его золотые медали на ОИ в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. CAS поддержал решение об аннулированнии результатов Зубкова в Сочи, но заменил пожизненное отстранение от Игр на пропуск ОИ-2018. Зубков это решение не обжаловал, однако подал жалобу в российский суд.

21 ноября Мосгорсуд удовлетворил иск Зубкова о признании недействительным в РФ решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в его отношении, таким образом восстановив его в России в статусе олимпийского чемпиона.

6 декабря Олимпийский комитет России подал жалобу на это решение, объяснив его получением от МОК уведомления "с просьбой оказать содействие и предпринять необходимые юридические меры для того, чтобы обеспечить приведение в исполнение решения Спортивного арбитражного суда".

ОКР, в частности, выразил опасения, что решение Мосгорсуда "может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в составе Олимпийской команды России и под флагом Российской Федерации уже в 2020 г. в Токио".