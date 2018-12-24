Глава ОКР назвал успешным 2018 год для российского спорта

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета (ОКР) России Станислав Поздняков назвал 2018 год успешным для российского спорта.

"Год, в целом, был удачным, хотя начинался в непростых условиях, так как Олимпиаде в Пхенчхане наша команда по решению Международного олимпийского комитета выступала в статусе "Олимпийские спортсмены из России". Тем не менее, этот статус не повлиял на дух и силу наших спортсменов. Кроме побед в фигурном катании, хоккее и россыпи наград в лыжах, в итоге мы получили восстановление в правах нашего комитета. Для нас это значимый момент", - сказал Поздняков журналистам.

"Важным знаковым событием стал чемпионат мира по футболу, который показал Россию не только как отличного организатора, но и привел сюда много гостей, что позволило провести много полезных встреч и переговоров с нашими партнерами из международного спортивного движения. В итоге это положительно сказалось на улучшении спортивного имиджа нашей страны в глазах наших контрпартнеров", - добавил он.

Поздняков отметил, что победа в неофициальном командном зачете юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе демонстрирует, что у российской команды есть достойная смена.

"Наши спортсмены приняли участие в юношеских Олимпийских играх, где завоевали 59 медалей, из которых 29 золотых. Это показывает, что у наших взрослых олимпийцев есть хорошая, большая скамейка запасных. На фоне этих трех важных событий можно сказать, что год выдался удачным", - заявил он.