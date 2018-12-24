Шайба Капризова в овертайме принесла победу ЦСКА над "Нефтехимиком"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА нанес поражение "Нефтехимику" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), состоявшегося в понедельник.

Результат поединка, перешедшего в дополнительное время, - 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0). Решающую шайбу забросил Кирилл Капризов. ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ и в сводной таблице турнира.

"ХК Сочи" на своей арене победил "Торпедо" - 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

В Уфе "Салават Юлаев" в овертайме проиграл ярославскому "Локомотиву" - 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1).

В Балашихе "Авангард" одолел новосибирскую "Сибирь" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

У себя в Астане "Барыс" нанес поражение аутсайдеру Восточной конференции "Адмиралу" - 4:3 (3:3, 0:0, 1:0).

Минское "Динамо" в Белоруссии обыграло "Ак Барс" - 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).