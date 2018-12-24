Главные новости
В РоссииНачальника женской колонии в Мордовии отстранили от должности из-за рабского труда заключенныхВ РоссииУченые не поверили, что в Хабаровском крае упал метеоритВ РоссииПервый канал перейдет на вещание в 11 часовых поясах в ночь на 25 декабря
Спорт КХЛ-2018/19

Шайба Капризова в овертайме принесла победу ЦСКА над "Нефтехимиком"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА нанес поражение "Нефтехимику" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), состоявшегося в понедельник.

Результат поединка, перешедшего в дополнительное время, - 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0). Решающую шайбу забросил Кирилл Капризов. ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ и в сводной таблице турнира.

"ХК Сочи" на своей арене победил "Торпедо" - 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

В Уфе "Салават Юлаев" в овертайме проиграл ярославскому "Локомотиву" - 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1).

В Балашихе "Авангард" одолел новосибирскую "Сибирь" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

У себя в Астане "Барыс" нанес поражение аутсайдеру Восточной конференции "Адмиралу" - 4:3 (3:3, 0:0, 1:0).

Минское "Динамо" в Белоруссии обыграло "Ак Барс" - 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: хоккей, КХЛ

Новости по теме

Спорт
Россия определилась с составом сборной фигуристов на чемпионат ЕвропыРоссия определилась с составом сборной фигуристов на чемпионат Европы
Евгения Медведева вошла в нее в качестве запаснойПодробнее
 "Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов"Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов
В финальном матче, который прошел в Абу-Даби, он переиграл клуб "Аль-Айн" из ОАЭПодробнее
 Россиянин Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлонуРоссиянин Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
В тройке сильнейших он разместился между братьями Бе из НорвегииПодробнее
 Кокорину и Мамаеву предъявлено обвинение в окончательной редакцииКокорину и Мамаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции
По одному из эпизодов следствие переквалифицировало обвинениеПодробнее
ЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Теперь он уступил "Йокериту"Подробнее
 Мутко покинул пост президента РФСМутко покинул пост президента РФС
До февраля 2019 года и. о. президента организации будет глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей ПрядкинПодробнее
 Ибрагимович продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"Ибрагимович продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"
Соглашение рассчитано на 2019 годПодробнее
 Полиция Австрии отказалась от претензий к российским биатлонистамПолиция Австрии отказалась от претензий к российским биатлонистам
Спортсмены могут продолжать выступления на международных соревнованияхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииНачальника женской колонии в Мордовии отстранили от должности из-за рабского труда заключенныхВ РоссииУченые не поверили, что в Хабаровском крае упал метеоритВ РоссииПервый канал перейдет на вещание в 11 часовых поясах в ночь на 25 декабряВ РоссииСуринов освобожден от должности главы РосстатаВ РоссииВ ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогахВ РоссииВ "Роскосмосе" оценили финансовое положение госкорпорации как тяжелое

Первый канал перейдет на вещание в 11 часовых поясах в ночь на 25 декабря

Первый канал перейдет на вещание в 11 часовых поясах в ночь на 25 декабряВсе программы канала для жителей нечетных часовых зон будут также выходить согласно указанному в телепрограмме времени Подробнее

Российские военные сообщили о нарушении режима прекращения огня в Сирии

Суд предписал Пхеньяну выплатить 500 млн долларов семье погибшего после тюрьмы студента

Трамп пожаловался, что в канун Рождества остался один в Белом доме

Зашедший в Черноморье британский корабль "Эко" на Рождество останется в Румынии

Санта Клаус привез подарки для детей в российские города

Трамп рассказал о решении Саудовской Аравии содействовать восстановлению Сирии

Российский вратарь Бобровский признан лучшим игроком недели НХЛ

Телеком в стадии принятия неизбежного

Телеком в стадии принятия неизбежногоИтоги года на рынке связи Подробнее

Что произошло за день: понедельник, 24 декабря

Тяжелое финансовое положение в "Роскосмосе", рабский труд в мордовской колонии и загадочные разрушения в Хабаровском крае Подробнее

Кабмин заявил о неисполнении "Новым потоком" соглашения о стабилизации цен на топливо

Московский метрополитен распродаст старые указатели на сувениры

Фотохроника 24 декабря

Фотохроника 24 декабря7 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');