Суд лишил водительских прав тренера ФК "Енисей" Аленичева за отказ от проверки на опьянение

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд лишил на 1,5 года водительских прав тренера красноярского футбольного клуба "Енисей" Дмитрия Аленичева и оштрафовал его на 30 тысяч рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, сообщили "Интерфаксу" в канцелярии суда.

"Да, данное решение принято, но в законную силу не вступило. В течение 10 дней оно может быть обжаловано", - сказали в канцелярии.

При этом самого Аленичева на заседании суда не было. По информации пресс-службы футбольного клуба, сейчас он находится в отпуске.

Вечером 19 ноября инспекторы ГИБДД задержали автомобиль с логотипами футбольного клуба "Енисей", в котором находился водитель с признаками алкогольного опьянения. По данным информированного источника, за рулем был главный тренер команды Аленичев.

Позже, в интервью местным СМИ Аленичев назвал эту историю "фальсификацией" и "настоящим спектаклем", который организовали его недоброжелатели с целью вынудить уйти в отставку и очернить его репутацию.

Аленичев возглавил "Енисей" летом 2017 года. По итогам прошлого сезона красноярский клуб впервые в истории вышел в российскую футбольную Премьер-лигу (РФПЛ).

По итогам первого полугодия в сезоне 2018/2019 года РФПЛ красноярский "Енисей" находится на последнем, 16-м месте турнирной таблицы.