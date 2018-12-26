Назаров покинул пост главного тренера ХК "Нефтехимик"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Руководство нижнекамского "Нефтехимика" отстранило от должности главного тренера Андрея Назарова, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в среду.

Исполнение обязанностей главного тренера возложено на Вячеслава Буцаева, который ранее возглавлял "Сочи" (с 2014 по 2017 год).

Буцаев в качестве игрока выступал за ЦСКА, а также команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия", "Сан-Хосе", "Анахайм".

Назаров тренировал "Нефтехимик" с осени 2016 года.

В настоящее время "Нефтехимик" занимает 10-е место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).