Главные новости
МоскваВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейВ миреСирийские системы ПВО открыли огонь по целям у ДамаскаЭкономикаНефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 года
Спорт КХЛ-2018/19

Назаров покинул пост главного тренера ХК "Нефтехимик"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Руководство нижнекамского "Нефтехимика" отстранило от должности главного тренера Андрея Назарова, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в среду.

Исполнение обязанностей главного тренера возложено на Вячеслава Буцаева, который ранее возглавлял "Сочи" (с 2014 по 2017 год).

Буцаев в качестве игрока выступал за ЦСКА, а также команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия", "Сан-Хосе", "Анахайм".

Назаров тренировал "Нефтехимик" с осени 2016 года.

В настоящее время "Нефтехимик" занимает 10-е место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: хоккей, КХЛ

Новости по теме

Спорт
Артем Дзюба признан футболистом года в РоссииАртем Дзюба признан футболистом года в России
Нападающий "Зенита" и сборной России стал лауреатом по итогам традиционного опроса еженедельника "Футбол"Подробнее
 Антон Шипулин объявил о завершении карьерыАнтон Шипулин объявил о завершении карьеры
29 декабря биатлонист проведет последнюю гонку в своей профессиональной карьереПодробнее
 Россия определилась с составом сборной фигуристов на чемпионат ЕвропыРоссия определилась с составом сборной фигуристов на чемпионат Европы
Евгения Медведева вошла в нее в качестве запаснойПодробнее
 "Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов"Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов
В финальном матче, который прошел в Абу-Даби, он переиграл клуб "Аль-Айн" из ОАЭПодробнее
Россиянин Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлонуРоссиянин Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
В тройке сильнейших он разместился между братьями Бе из НорвегииПодробнее
 Кокорину и Мамаеву предъявлено обвинение в окончательной редакцииКокорину и Мамаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции
По одному из эпизодов следствие переквалифицировало обвинениеПодробнее
 ЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Теперь он уступил "Йокериту"Подробнее
 Мутко покинул пост президента РФСМутко покинул пост президента РФС
До февраля 2019 года и. о. президента организации будет глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей ПрядкинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 25 декабря6 фото
25 декабря
Фотохроника 25 декабря
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
МоскваВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейВ миреСирийские системы ПВО открыли огонь по целям у ДамаскаЭкономикаНефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 годаВ миреГватемала потребовала от США расследовать смерть ребенка в центре содержания нелегаловВ миреИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в ТриполиВ РоссииПерестрелка произошла в центре Казани

Предполагаемый убийца семьи в Ульяновске был племянником хозяйки дома

Беглов принял отставку вице-губернаторов Петербурга Албина и Мокрецова

Ранее Албин отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицей и заявил, что готов уйти в отставку "за свою несговорчивость" Подробнее

В Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублей

В Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейДепутаты удвоили штраф, решив, что сейчас водителям выгоднее заплатить 2,5 тыс. рублей и стоять "сколько хочешь", чем оплачивать стоянку на открытых парковках Подробнее

В ГИБДД предложили увеличить штраф за повторное вождение без прав до 20-30 тыс. рублей

Директор турфирмы в Кемерове получила условный срок за кражу 6 млн рублей у клиентов

Гражданин Украины осужден в Нижнем Новгороде на 8 лет по делу о шпионаже и попытке контрабанды

ДТП в "Домодедово" произошло из-за ограбления водителя

Торговый сбор для малого бизнеса в Москве снизится

При взрыве в лаборатории университета в Пекине погибли трое студентов

Полиция Екатеринбурга не нашла пропаганды гомосексуализма в рисунках школьников

Глава ГИБДД призвал менять правила дорожного движения не чаще раза в год

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 26 декабря снизились и выросли на депозитах

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды

Неопытный водитель на парковке "Домодедово" врезался в КПП и травмировал охранника

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,6%

Более 16 тысяч человек погибли в ДТП в 2018 году

Роскачество рассказало, как выбрать мандарины к новогоднему столу

Роскачество рассказало, как выбрать мандарины к новогоднему столуСамыми сочными оказались абхазские мандарины, но в ведомстве напомнили, что указанию сорта на ценнике не всегда стоит доверять Подробнее

Под российские санкции попали представители украинской партии "Оппозиционный блок" и лидер партии "Наши"

В деле экс-советника губернатора Мурманской области Шубина осталось два из пяти эпизодов

Около 20 детей в больнице Приамурья заразились гепатитом С

В убийстве женщины и двух ее дочерей в Ульяновске заподозрили главу семьи

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');