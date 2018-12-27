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Спорт КХЛ-2018/19

"Адмирал" обыграл "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Владивостокский "Адмирал" на домашнем льду обыграл подольский "Витязь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча закончилась со счетом 4:2 (2:2, 0:0, 2:0). В составе хозяев отличились Глеб Зайцев, Кирилл Воронин, Василий Стрельцов и Константин Глазичев. У гостей шайбы забросили Геннадий Столяров и Борна Рендулич.

"Адмирал" занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, а "Витязь" располагается на восьмой строчке в Западной конференции.

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Теги: хоккей, КХЛ

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