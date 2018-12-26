"Спартак" уступил "Северстали" в матче КХЛ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" потерпели поражение от череповецкой "Северстали" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 4:2 в пользу "Северстали".
Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ. У "Спартака" 48 очков, он на пятом месте, у "Северстали" – 26 баллов, команда занимает 11-ю строчку.
Остальные матчи игрового вечера завершились следующим образом: "Автомобилист" – "Авангард" – 3:2, "Салават Юлаев" – "Сибирь" (1:2), "Трактор" – "Динамо" (Минск) – 2:1, "Динамо" (Рига) – "Нефтехимик" – 2:0, "Слован" – "Торпедо" – 5:4 (победитель определился в серии буллитов), ХК "Сочи" – "Ак Барс" – 3:1, "Йокерит" – "Динамо" (Москва) – 3:4 (победитель определился в овертайме).