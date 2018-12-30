Российская шахматистка Лагно выиграла ЧМ по блицу

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российская шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу в Петербурге.
По итогам 17 туров она набрала 13,5 балла.
Второе место заняла представительница Ирана Сарасадат Хадемальшарьех, на счету которой 13 баллов. Бронзу завоевала китаянка Лэй Тинцзе (12,5).
В мужском турнире по блицу победителем стал действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен – 17 очков. Второе место занял поляк Ян-Кшиштоф Дуда (16,5), третье – американец Хикару Накамура (14,5).