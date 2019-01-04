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Спорт КХЛ-2018/19

ЦСКА победил "Витязь" в матче КХЛ

Это пятая подряд победа московского клуба в чемпионате

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА добились победы над подольским "Витязем" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в Подольске в пятницу, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу ЦСКА, забросившего решающую шайбу в овертайме. Это – пятая подряд победа клуба в чемпионате.

У ЦСКА теперь 76 очков, армейский клуб лидирует как в сводной таблице, так и в таблице Западной конференции. Что касается "Витязя", команда набрала 44 очка и занимает восьмое место в Западной конференции.

Ранее в пятницу состоялся еще ряд матчей: "Трактор" – "Амур" – 3:0, "Ак Барс" – "Салават Юлаев" – 3:1, "Северсталь" – "Слован" – 2:0, "Динамо" (Москва) – "Автомобилист" – 2:0.

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Теги: хоккей, КХЛ

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