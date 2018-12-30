ЦСКА победил "Торпедо" в матче КХЛ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА добились победы над нижегородским "Торпедо" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве в воскресенье и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу ЦСКА. Армейский клуб продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ, в его активе 72 очка. "Торпедо" - на седьмом месте в Восточной конференции (50 очков).

Ранее в отчетный игровой день прошли еще несколько матчей: "Трактор" - "Куньлунь Ред Стар" - 0:2, "Ак Барс" - "Нефтехимик" - 1:0, ХК "Сочи" - "Спартак" - 1:2 (победитель определился в серии буллитов), "Локомотив" - "Динамо" (Минск) – 0:3.