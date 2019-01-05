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Спорт КХЛ-2018/19

"Спартак" забросил семь шайб "Сибири" в матче КХЛ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" нанес крупное поражение "Сибири" в домашнем матче очередного тура Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Субботний поединок на "ЦСКА-Арене" завершился со счетом 7:0 (0:0, 5:0, 2:0) в пользу "Спартака".

Ранее в Шанхае "Куньлунь Ред Стар" обыграл аутсайдера Восточной конференции КХЛ "Адмирал" 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).

"ХК Сочи" на льду стадиона "Большой" уступил астанинскому "Барысу" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

В Магнитогорске "Металлург" одолел "Торпедо" - 7:3 (2:1, 3:1, 2:1). Нападающий "Магнитки" Сергей Мозякин оформил хет-трик.

В Нижнекамске "Нефтехимик" проиграл "Авангарду" - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1). Хозяева потерпели восьмое поражение подряд.

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Теги: хоккей, КХЛ

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