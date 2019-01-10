Итальянка Виттоцци выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала победительницей спринтерской гонки (7,5 км), прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира.

Она не допустила ни одного промаха и преодолела дистанцию за 22 минуты 34,6 секунды.

Второе место заняла француженка Анаис Шевалье, уступившая представительнице Италиии 5,3 секунды, также не промахнувшись ни разу.

Третье время показала шведская спортсменка Ханна Эберг, чье отставание от первого места составило 15 секунд. На счету Эберг – ни одного неточного выстрела.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она заняла 17-е место, допустив два промаха. Отставание от Виттоцци составило 57,5 секунды.

Остальные представительницы России, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 22.Евгения Павлова (1 промах), 28.Екатерина Юрлова-Перхт (1), 29.Ирина Старых (1),53.Маргарита Васильева (3), 60.Валерия Васнецова (2).