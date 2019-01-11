Доступ экспертов ВАДА к московской лаборатории не снял опасения из-за пропуска дедлайна

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Обеспечение доступа экспертов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к базе московской лаборатории не снимает опасений в вопросе последствий для российского спорта из-за пропуска дедлайна, заявил гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

"Доступ экспертов к базе не снимает опасений, которые были высказаны. Мало передать базу, нужно, чтобы она была надлежащего качества. Если что будет не так - возникнут вопросы", - сказал Ганус "Интерфаксу" в пятницу.

Он отметил, что ВАДА уже обращало внимание на то, что был пропущен дедлайн для получения доступа, поэтому вопрос о том, останется ли РУСАДА соответствующей кодексу ВАДА, остается открытым.

Кроме того, Ганус ранее заявлял, что необеспечение доступа экспертов к базе могло повлечь за собой перенос из России международных соревнований и лишение российских спортсменов возможности участия в них.

Ганус надеется, что "миссия экспертов будет успешной", несмотря на пропуск сроков.

В пятницу ВАДА подтвердило "Интерфаксу", что эксперты получили доступ к лаборатории и "сейчас проблем с работой у них нет".

Накануне министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что "началась работа по монтажу оборудования, в том числе по копированию базы данных". Он отметил, что экспертам потребуется два или три дня для завершения своей миссии.

По его словам, "небольшая задержка (с доступом к лаборатории экспертов ВАДА - ИФ) произошла не по вине России, это чисто организационная, техническая проблема, сейчас она решена".

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября 2018 года РУСАДА было восстановлено в правах. Однако агентство обязано выполнить ряд дополнительных требований, чтобы соответствовать антидопинговому кодексу. В частности, в течение четырех месяцев должен был пройти аудит РУСАДА, а до конца 2018 года экспертам ВАДА должен был быть предоставлен доступ к данным проб старой московской лаборатории при Минспорте России, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования.

Комитет по соответствию ВАДА на совещании 14-15 января рассмотрит ситуацию вокруг восстановления в правах Российского антидопингового агентства. После этого будет дана рекомендация в отношении РУСАДА исполкому ВАДА, который впоследствии соберется для внеочередного совещания по этому вопросу.