Эксперты ВАДА получили доступ к московской антидопинговой лаборатории

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) получили доступ к московской антидопинговой лаборатории, проблем с работой нет, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ВАДА.

Накануне министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что "началась работа по монтажу оборудования, в том числе по копированию базы данных". Он отметил, что экспертам потребуется "два или три дня" для завершения своей миссии.

По его словам, "небольшая задержка (с доступом к лаборатории экспертов ВАДА - ИФ) произошла не по вине России, это чисто организационная, техническая проблема, сейчас она решена".

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября 2018 года РУСАДА было восстановлено в правах. Однако агентство обязано выполнить ряд дополнительных требований, чтобы соответствовать антидопинговому кодексу. В частности, в течение четырех месяцев должен был пройти аудит РУСАДА, а до конца 2018 года экспертам ВАДА должен был быть предоставлен доступ к данным проб старой московской лаборатории при Минспорте России, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования.

Комитет по соответствию ВАДА на совещании 14-15 января рассмотрит ситуацию вокруг восстановления в правах Российского антидопингового агентства. После этого будет дана рекомендация в отношении РУСАДА исполкому ВАДА, который соберется для внеочередного совещания по этому вопросу.