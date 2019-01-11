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Спорт Допинг в российском спорте

Керлингист Крушельницкий отказался оспаривать дисквалификацию

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российский керлингист Александр Крушельницкий не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) свою четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, сообщил его агент Андрей Митьков.

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"Вчера Саша принял решение отказаться от подачи иска в CAS. Возможно, когда-нибудь он расскажет - почему", - написал Митьков в фейсбуке.

"25 декабря Александр Крушельницкий подал в апелляционный департамент CAS апелляцию на решение антидопингового департамента CAS от 4 декабря на четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Пхенчхане", - говорится в сообщении агента в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что россиянин дисквалифицирован на четыре года за то, что в его пробе, которую он сдал во время Олимпиады 2018 года, был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

В допинг-пробе Крушельницкого на Олимпиаде в Пхенчхане был обнаружен мельдоний. Его результаты (бронзовая медаль) были аннулированы.

ФКР заявляла, что будет добиваться оправдания спортсмена, поскольку сам Крушельницкий не принимал запрещенных препаратов.

Международная федерация керлинга сначала предложила мировое соглашение - признание вины Крушельницким и дисквалификация на два года, но позже отозвала его.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение дисквалифицировать россиянина на четыре года. Позже спортсмен подал апелляцию на это решение.

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Теги: керлинг, Александр Крушельницкий

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