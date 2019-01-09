У керлингиста Крушельницкого не нашлось денег, чтобы оспорить дисквалификацию в CAS

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Агент российского керлингиста Александра Крушельницкого констатировал отсутствие средств на пошлину, которую нужно оплатить для открытия в Спортивном арбитражном суде (CAS) дела о поданной спортсменом апелляции на дисквалификацию за допинг.

"Несмотря на поданный в ICAS (International Council of Arbitration for Sport – ИФ) запрос о бесплатной юридической помощи, не позднее пятницы, 11 января, необходимо оплатить пошлину - 1 тыс. швейцарских франков. В этом случае дело будет открыто. В противном - нет. Денег нет, сами найти пока не можем. Если какой-то неравнодушный человек, сможет помочь Саше финансово в его стремлении докопаться до истины - будем благодарны", - написал агент спортсмена Андрей Митьков в фейсбуке.

"Если дело будет открыто, запрос о продлении срока представления позиции будет направлен во Всемирную федерацию керлинга", - подчеркнул агент.

Ранее сообщалось, что россиянин дисквалифицирован на четыре года за то, что в его пробе, которую он сдал во время Олимпиады 2018 года, был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

В допинг-пробе Крушельницкого на Олимпиаде в Пхенчхане был обнаружен мельдоний. Его результаты (бронзовая медаль) были аннулированы.

ФКР заявляла, что будет добиваться оправдания спортсмена, поскольку сам Крушельницкий не принимал запрещенных препаратов.

Международная федерация керлинга сначала предложила мировое соглашение - признание вины Крушельницким и дисквалификация на два года, но позже отозвала его.

27 декабря Крушельницкий подал апелляцию на решение о дисквалификации.