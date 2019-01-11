Россия и Сербия сыграли вничью на ЧМ по гандболу

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Матч между сборными России и Сербии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по гандболу среди мужчин завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Германии, - 30:30.

Следующую игру сборная России проведет 12 января, ее соперником будет национальная команда Южной Кореи.

Чемпионат мира по гандболу-2019 проходит в Германии и Дании с 9 по 27 января. В группе А сборная России играет с соперниками из Франции, Германии, Сербии, Бразилии, Южной Кореи. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Россияне на прошлом ЧМ дошли до 1/8 финала, где уступили Словении.