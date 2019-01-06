Спорт КХЛ-2018/19

ЦСКА обыграл минское "Динамо" и обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА нанес поражение минскому "Динамо" в выездном матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), состоявшемся в воскресенье.

Поединок завершился со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). Армейцы одержали шестую победу подряд и стали первой командой, гарантировавшей себе место в плей-офф Кубка Гагарина-2019. ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ и в сводной таблице турнира.

Московское "Динамо" на своем льду в дополнительное время уступило одноклубникам из Риги - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).

"Локомотив" у себя в Ярославле обыграл аутсайдера "Запада" братиславского "Слована" - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

В Хельсинки СКА победил местный "Йокерит" - 1:4 (1:3, 0:1, 0:0). Дубль на счету олимпийского чемпиона Николая Прохоркина.

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Теги: хоккей, КХЛ, ЦСКА, Динамо

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