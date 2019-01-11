ЦСКА проиграл "Маккаби" в матче Евролиги

Москва. 11 января. INTERFAX.RU -Баскетболисты московского ЦСКА уступили израильскому "Маккаби" в матче 18-го тура Евролиги.

В итоговом протоколе встречи, прошедшей в Москве, зафиксировано поражение армейцев со счетом 76:93 (24:22, 17:24, 21:18, 14:29).

Это – пятое поражение ЦСКА в турнире. Набрав 39 очков, московский клуб занимает третье место в турнирной таблице. Во главе ее находится турецкий "Фенербахче" (48 очков), на втором месте – испанский "Реал" (45).

Что касается "Маккаби", то, набрав 21 балл, команда входит в группу клубов, занимающих места с 10 по 13. Среди них – подмосковный "Химки".