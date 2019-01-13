Спорт

Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Россиянки допустили восемь неточных выстрелов

Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону
Российская биатлонистка Лариса Куклина
Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Женская сборная России финишировала первой в эстафете 4х6 км, прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.

Российская команда, в составе которой выступили Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, допустила восемь неточных выстрелов.

Второй стала сборная Германии, на счету которой 10 промахов, а также два штрафных круга.

Третьей финишировала команда Чехии, допустившая шесть неточных выстрела и заработавшая один штрафной круг.

Таким образом, представители России одержали вторую победу на этапе Кубка мира в Оберхофе и в нынешнем сезоне КМ в целом. Ранее победителем мужской спринтерской гонки здесь стал Александр Логинов.

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Теги: биатлон

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