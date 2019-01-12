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Биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Оберхофе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бе победил в гонке преследования на 12 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Бе допустил три промаха. Вторым с одним промахом стал немец Арнд Пайффер с отставанием 15,1 секунд (+15.1; 2). Замкнул тройку лидеров итальянец Лукас Хофер (+15.8; 0).

Француз Мартен Фуркад стал четвертым (+32.6; 3).

Россиянин Александр Логинов, накануне выигравший спринт, стал пятым (+42.4; 4).

Евгений Гараничев - 10-й (+2:01.5; 1), Дмитрий Малышко - 20-й (+2.34,4; 4), Максим Цветков - 24-й (+2.46,6; 1), Матвей Елисеев (все - Россия) - 29-й (+3.10,3; 4).

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Теги: биатлон, Германия, Йоханнес Бе

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