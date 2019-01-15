"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" обеспечили себе место среди участников плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В матче очередного тура регулярного чемпионата омичи на своем льду в Балашихе (в этом сезоне из-за проблем с ареной в Омске "Авангард" принимает гостей в Подмосковье) одержали победу над уфимским "Салаватом Юлаевым". Результат встречи – 5:4 в пользу "Авангарда", победитель определился в серии буллитов.

Эта победа позволила "Авангарду" набрать 71 очко и гарантировать себе место в топ-8 Восточной конференции. Сейчас же омичи располагаются на второй строчке.

Таким образом, число клубов, обеспечивших себе место в плей-офф, достигло пяти. Уже известно, что помимо "Авангарда" Восточная конференция делегирует екатеринбургский "Автомобилист" и казанский "Ак Барс"; Западная конференция – московский ЦСКА и петербургский СКА.

В плей-офф выходят по восемь команд каждого из дивизионов.