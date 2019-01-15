СКА уступил "Нефтехимику" в матче КХЛ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Петербургский ХК СКА потерпел поражение от нижнекамского "Нефтехимика" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Петербурге: в первом периоде хозяева добились преимущества в две шайбы, еще в той же двадцатиминутке позволили сопернику отыграть один гол, а во втором периоде - второй. До окончания третьего периода счет не изменился, а в овертайме "Нефтехимик" провел победную шайбу. В итоге – победа со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу "Нефтехимика".

В активе СКА 79 очков, команда занимает второе место в Западной конференции КХЛ. "Нефтехимик" набрал 40 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции.

В отчетный игровой вечер прошел еще ряд матчей: "Куньлунь Ред Стар" – "Северсталь" – 1:4, "Сибирь" – "Сочи" – 5:4, "Барыс" – "Спартак" – 4:5, ЦСКА – "Металлург" – 3:0, "Динамо" (Минск) – "Витязь" – 2:3 (победитель определился в овертайме).