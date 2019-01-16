Спорт

ВАДА потребуется больше времени для проверки московской антидопинговой лаборатории

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Эксперты Всемирного антидопингового агентства продолжают работу в Московской антидопинговой лаборатории, никаких трудностей во время работы нет, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ВАДА в среду.

"Работа команды все еще продолжается. Когда группа экспертов из трех человек приехала в Россию, чтобы получить данные из Московской лаборатории, срок действия миссии не был ограничен. Это занимает больше времени, чем первоначально предполагалось, но команда не сталкивается с конкретными проблемами или трудностями при выполнении своей задачи", - сказали в пресс-службе.

Команда экспертов ВАДА прибыла в Москву 9 января и 10 января приступила к работе в Московской антидопинговой лаборатории.

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Теги: ВАДА

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