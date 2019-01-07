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Эксперты ВАДА снова посетят Московскую антидопинговую лабораторию

Очередной визит должен состояться 9 января, сообщил министр спорта России

Эксперты ВАДА снова посетят Московскую антидопинговую лабораторию
В Московской антидопинговой лаборатории
Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что группа экспертов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) должна прибыть в Москву для посещения Московской антидопинговой лаборатории 9 января.

"За последние три месяца совместно с ВАДА, РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) и Следственным комитетом России была проведена большая организационная работа по предоставлению данных московской лаборатории. Это потребовало согласования большого количества процедурных вопросов, в том числе перечня используемого оборудования. На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждем приезда экспертов, чей визит планируется 9 января", - приводит пресс-служба министерства его слова.

Подтверждение ВАДА

ВАДА подтвердило в понедельник информацию о том, что ее эксперты посетят Московскую антидопинговую лабораторию в этот день.

"Три эксперта Всемирного антидопингового агентства должны прибыть в Россию 9 января для доступа и извлечения данных из лабораторной и базовых аналитических данных, созданных бывшей московской лаборатории", - говорится в сообщении агентства.

В нем подчеркивается, что "доступ к данным, а также их последующая аутентификация и анализ по-прежнему имеют решающее значение для оправдания спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, о которых упоминалось в исследованиях Ричарда Пауна и Ричада Макларена".

История вопроса

Как сообщалось, РУСАДА была признана не соответствующей кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября 2018 года РУСАДА была восстановлена в правах. Однако агентство обязано выполнить ряд требований, чтобы не оказаться снова не соответствующим кодексу.

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Так, в течение четырех месяцев должен проходить аудит РУСАДА. До конца 2018 года ВАДА должно было получить доступ к данным проб старой Московской лаборатории при Минспорта России, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования. А до июня ВАДА должна иметь возможность перепроверить подозрительные пробы.

Ранее эксперты ВАДА два раза посещали Московскую лабораторию, однако во время второго визита из-за несоответствия оборудования экспертов российскому законодательству представители агентства не смогли скопировать данные о пробах, хранящихся в лаборатории.

Доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории является ключевым условием полноценного восстановления Российского антидопингового агентства.

Доклад экспертов ВАДА будет обнародован 14-15 января 2019 года.

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Теги: ВАДА, РУСАДА, Минспорта, Павел Колобков

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