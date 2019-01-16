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Футболист "Зенита" Паредес согласовал условия контракта с "Челси"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского "Зенита" аргентинец Леандро Паредес согласовал условия контракта с лондонским "Челси" и вскоре перейдет в эту команду, сообщает The Mirror.

Здесь он заменит испанца Сеска Фабрегаса, который недавно перешел в представляющий чемпионат Франции ФК "Монако".

Отмечается, что "Челси" предложил "Зениту" за Паредеса 27 млн фунтов стерлингов. Сам "Зенит" не горит желанием расставаться с игроком, однако аргентинец решительно настроен на переход.

24-летний Паредес является воспитанником аргентинского "Бока Хуниорс", здесь же начал взрослую игровую карьеру. В 2014 году перешел в итальянский "Кьево", который в этом же году отдал футболиста в аренду итальянской же "Роме". В 2015 году "Рома" приобрела права на футболиста, но вскоре и оттуда он ушел на правах аренды – в итальянский "Эмполи".

В 2017 году Паредес перешел в "Зенит", в его составе сыграл в 61 матче и забив 10 мячей.

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Теги: футбол, ФК Зенит, ФК Челси

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