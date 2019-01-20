Немецкая биатлонистка Пройсс выиграла масс-старт в Рупольдинге

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Биатлонистка сборной Германии Франциска Пройсс стала победительницей в гонке с общего старта на 12,5 км, которая состоялась в воскресенье в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира.

Пройсс не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Ингрид Тандервольд (отставание +0,2; 0 промахов). Замкнула тройку лидеров Паулина Фиалкова из Словакии (+15,1; 1).

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, финишировавшая на 17-м месте (+1:07,1; 2). Ирина Старых заняла 18-е место (+1:09,4; 1), Светлана Миронова (Россия) -20-е (1:28,4; 3), Евгения Павлова - 28-е (+3:17,5; 0).

Ранее в воскресенье биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бё стал победителем в гонке с общего старта на 15 км в Рупольдинге.