ЦСКА обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

Николаев в четвертый раз выигрывал ралли-рейд в качестве пилота, один раз - будучи механиком в составе экипажа Владимира Чагина Подробнее

Он выиграл девятый этап ралли-рейда в зачете грузовиков; Сотников в общем зачете опустился на второе место Подробнее

Николаев из "КАМАЗ-Мастер" вернул лидерство в общем зачете "Дакара"

16 января 15:04

Зубков и еще три российских бобслеиста дисквалифицированы на два года