ЦСКА обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в четверг обыграл "Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча завершилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Армейцы продолжают лидировать в Западной конференции КХЛ и итоговой таблице турнира. Гости из Екатеринбурга возглавляют "Восток".
В Петербурге СКА нанес поражение столичному "Динамо" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
В Астане "Барыс" в овертайме одолел уфимский "Салават Юлаев" - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
В Нижнекамске "Нефтехимик" уступил подмосковному "Витязю" - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2).
В Новосибирске "Сибирь" в дополнительное время обыграла московский "Спартак" - 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0).
В Челябинске "Трактор" победил нижегородское "Торпедо" - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).
В Балашихе "Авангард" проиграл "ХК Сочи" - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2).