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Спорт

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian Open

Мужской и женский одиночные разряды турнира остались без россиян

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian Open
Анастасия Павлюченкова и Даниэль Коллинз после матча
Фото: Reuters

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от американки Даниэль Коллинз в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

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Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:5, 6:1 в пользу представительницы США. Матч продолжался 2 часа 16 минут.

Таким образом, Павлюченкова выбыла из дальнейшей борьбы в женском одиночном разряде Australian Open. Ее потолком на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал.

После поражения Павлюченковой россиян в женском и мужском одиночных разрядах Australian Open не осталось.

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет $42 млн 850 тыс.

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Теги: теннис, Australian Open

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