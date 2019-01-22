Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian Open

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от американки Даниэль Коллинз в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:5, 6:1 в пользу представительницы США. Матч продолжался 2 часа 16 минут.
Таким образом, Павлюченкова выбыла из дальнейшей борьбы в женском одиночном разряде Australian Open. Ее потолком на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал.
После поражения Павлюченковой россиян в женском и мужском одиночных разрядах Australian Open не осталось.
Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет $42 млн 850 тыс.